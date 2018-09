Tutuarima terug bij De Graafschap, Abena en Straalman vormen het centrum

DOETINCHEM - De Graafschap heeft de punten in de nu al zware strijd tegen degradatie hard nodig. Zondag wacht het sterke Willem II. En dat in een week vol verdriet, blessures en schorsingen.

De club uit Doetinchem is hard toe aan een succesje zondag. De teller staat op vier punten na een overwinning op Feyenoord en een zwaar bevochten gelijkspel tegen FC Emmen. Alleen NAC en FC Groningen doen het minder. Tegenstander Willem II staat knap achtste en heeft een gevreesde voorhoede met als aanvalsleider Fran Sol.

Indrukwekkende en warme begrafenis

Toch denkt trainer Henk de Jong dat De Graafschap zich wel eens zou kunnen oprichten na een zware periode vol tegenspoed en verdriet. Woensdag bezocht de selectie en andere medewerkers van de club de begrafenis van het overleden kindje van Jordy Tutuarima. Gelukkig haalde het andere dochtertje van de tweeling het wel. De vele aanwezigen in Nijmegen spreken van van een 'zeer indrukwekkende en warme' bijeenkomst waarbij de linksback zelf ook uitgebreid het woord nam.

Sinds vrijdag staat Tutuarima weer op het veld. Hij wil absoluut spelen en trainer Henk de Jong stelt hem ook op tegen de Tricoleres uit Tilburg. Voor De Graafschap is dat een meevaller, want achterin is de ziekenboeg nog altijd behoorlijk.

Straalman wedstrijdfit

Sven Nieuwpoort is weliswaar weer zo goed als terug van een enkelblessure, maar zal tegen Willem II nog niet starten. Ook Javier Vet stond na zijn heupblessure tegen VVSB in de beker weer op het veld, net als de woensdag uitgevallen Bart Straalman. De Graafschap mist nog wel Ted van de Pavert en Lars Nieuwpoort en de twee geschorste spelers Fabian Serrarens en Robert Klaasen.

Thomassen weer spits

Straalman is weer opgelapt en begint met Myenty Abena in het centrum. Leeroy Owusu staat nu rechtsback. Op het middenveld vervangt Frank Olijve Klaasen terwijl Jordy Thomassen net als tegen VVSB centrumspits is. Na zijn bekeroptreden in Noordwijkerhout moet keeper Agil Etemadi weer genoegen nemen met een plek op de bank.

Opstelling: Jurjus, Owusu, Abena, Straalman, Tutuarima; Olijve, Nijland, Bakker; Van Mieghem, Thomassen en El Jebli