Dus toch: dassenburcht gevonden in gebied waar zonnepark moet verrijzen

KLARENBEEK - Er zit inderdaad een das in het gebied dat grenst aan de Broekstraat in Klarenbeek, in de gemeente Voorst. Een vrijwilliger van Stichting Das & Boom heeft vrijdag een dassenburcht gevonden, wat erop wijst dat het leefgebied van de beschermde diersoort zich daar bevindt.

Dat betekent dat de ontwikkelaar van het zonnepark in Klarenbeek, Energiebedrijf Prowind, rekening moet houden met de das zodra hij het park gaat bouwen. Eerder legden omwonenden de das zelf al vast op camerabeelden.

Ecologisch adviseur Marc Moonen bevestigt dat het hol is aangetroffen. 'De vrijwilliger heeft de burcht gevonden en sporen gezien. Het dier lijkt er zo nu en dan te komen. We weten nog niet zeker of het de hoofdburcht is', aldus Moonen.

Ook is nog niet te zeggen of er één das leeft of meerdere. Dat maakt verder ook niet uit, zegt de ecologisch adviseur. Want ook één hol van één das is beschermd. 'Het gaat erom dat dit het leefgebied van de das is. En daar moet nu rekening mee gehouden worden bij de ontwikkeling van het park. Je moet de plannen dan aanpassen op basis van de belangen van de das.'

Corridor

Moonen zegt dat Prowind misschien een corridor kan laten aanleggen. Zo wordt het leefgebied van de das niet te zeer verstoord. 'Hij offert dan wat zonnepanelen op. Maar tegelijkertijd weten we niet wat de impact van een zonnepark is op dieren, natuur en grond. Daar is nooit onderzoek naar gedaan', aldus Moonen.

Vorige week werd duidelijk dat Energiebedrijf Prowind een eigen onderzoek wilde starten naar de aanwezigheid van de das. Het bedrijf wil een 28 hectare tellend zonnepark realiseren, met duizenden zonnepanelen voor de opwekking van duurzame energie. Omwonenden zien dat niet zitten en verenigden zich in het Comité Broekstraat. Toen zij te weten kwamen dat zich mogelijk een das bevindt in het gebied, deden ze hun best zijn bestaan aan te tonen.

