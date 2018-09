Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Voetbalclub Spijk in rouw na dood van jeugdspeler Foto: ZHZ Actueel

SPIJK GEM LINGEWAAL - Voetbalclub SVS'65 uit Spijk (gemeente Lingewaal) is in rouw. Een zestienjarige jeugdspeler van de club overleed aan de gevolgen van een scooterongeluk, vrijdagavond in het Zuid-Hollandse Gorinchem.

Hij raakte de macht over het stuur kwijt en botste op drie stilstaande voertuigen. De jongen werd na het ongeluk zwaargewond overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De politie heeft aan RTV Rijnmond bevestigd dat de jongen daar is bezweken aan zijn verwondingen. Voetbalwedstrijden afgelast SVS'65 laat op Facebook weten alle wedstrijden van zaterdag af te gelasten. De kantine is wel geopend, zodat een ieder die daar behoefte aan heeft steun kan zoeken bij vrienden en familie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52