Politie redt man in bos

KILDER - De politie heeft vrijdagavond in de bossen bij Kilder verhinderd dat een man zichzelf iets aandeed. Dat schrijft ze op Facebook.

Een wijkagent schrijft: 'Gisteravond hebben we met collega’s gezocht in het bos naar een man die zichzelf iets wilde aandoen. We kregen een melding dat hij mogelijk gevaar liep, en daarom zijn we meteen uitgerukt. Met meerdere agenten is er in het bos gezocht.'

Agenten vonden de man op tijd. De agent gaat verder: 'Misschien heb je vanochtend in de media gelezen dat we verdwaald waren, dat was niet het geval. We zijn lang op zoek geweest naar de man. Daarna moesten we natuurlijk ook weer het bos uit. Gelukkig was er een collega die het bos goed kende, en die heeft gezorgd dat iedereen weer het bos uit kon komen.'

Zit je zelf met vragen rond zelfdoding? Bel dan met 113 Zelfmoordpreventie (0900-0113) of chat met een medewerker op www.113.nl.