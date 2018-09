Voorzitter fanclub Koos Alberts verdrietig: 'Hij was meer dan een vriend voor mij'

HARDERWIJK - Het nieuws van de dood van Koos Alberts (71) uit Harderwijk is hard aangekomen bij zijn fans. Fanclub-voorzitter Anny Caers zegt dat de volkszanger voor haar meer dan een vriend was.

Zo'n uur na het overlijden van Koos belde zijn echtgenote Joke haar met het verdrietige nieuws. Een dag later is de pijn nog hoorbaar in Anny's stem. 'Het is toch nog heel onverwacht snel gegaan', zegt ze vanuit het Belgische Arendonk. 'We wisten natuurlijk dat het niet goed ging. Maar je hoopt dat het beter zal worden', zegt ze.

Toch belde Joke haar gisteren om te vertellen dat Koos overleden was. 'Dat deed ze ook omdat ze wel aanvoelde dat het vrij snel in de media zou komen. Ze wilde niet dat we het nieuws op die manier zouden vernemen.'

In Memoriam

NPO1 zond vrijdagavond een In Memoriam uit voor de overleden zanger. In een speciale uitzending kwamen vrienden, collega's en zijn vrouw Joke aan het woord over de zanger. Liefst 709.000 mensen stemden af op de tv-uitzending. Het tekent de grote interesse in het leven van Koos, die hits scoorde als Ik verscheurde je foto, Gisteren heeft zij mij verlaten en Waarom ben ik met Kerstmis zo alleen? Liedjes die Anny Caers woord voor woord kent.

Onder de indruk

Zij en haar man Stan leerden Koos en Joke al in een vroeg stadium van Koos' loopbaan kennen. Ze waren direct onder de indruk van zijn stem en liedjes. In de jaren die volgden ontspon zich een hechte vriendschap. In 1990 richtte Anny in samenspraak met de zanger de Koos Alberts Fanclub op, speciaal voor de trouwe achterban in Nederland en Vlaanderen.

Het werd een centrale plek waar fans tientallen jaren terecht konden met al hun vragen. 'We hebben altijd goed contact gehouden met Koos en Joke', zegt Anny, voor wie de vriendschap steeds dieper werd.

'Drie jaar geleden verloren wij onze zoon. We hebben toen veel steun en vriendschap ontvangen van Koos en Joke. Dit nieuws is dan ook een hele harde klap', zegt ze.

Begrafenis

Wanneer de begrafenis plaatsvindt, weet Anny nog niet. Ze hoopt erbij te zijn. 'Ik heb van een tiental fans in België al de vraag gekregen of ze ook mee kunnen. Als er voldoende mensen zijn, denk ik dat we samen met de bus komen. Maar of dat gebeurt, weet ik nog niet. We wachten af wat Joke en de kinderen beslissen. Als zij eruit zijn, laten ze het ons weten.'

Ze blijft zich Koos Alberts herinneren als een 'simpele jongen', zegt ze. Iemand die voor iedereen goed was en bij iedereen geliefd. 'Mijn man en ik zullen hem enorm missen. Hij is meer dan een vriend geworden, als een familielid. We ervaren het verlies als enorm groot.'

