Vermiste man Aalten terecht en krijgt zorg

AALTEN - De man van 52 die in Aalten werd vermist is weer terecht. Hij is levend gevonden en krijgt de nodige zorg.

Burgernet verspreidde een oproep om de man terug te vinden, enkele uren meldde de politie dat de man gevonden is. Over de toestand van de man is niets bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52