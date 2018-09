Trainer Eric Meijers enthousiast over documentaire Achilles

GROESBEEK - Eric Meijers trok veel aandacht in de teaser van de documentaire over Achilles'29.

Maar de ex-trainer van de Groesbeekse club kan absoluut leven met het geheel. Vrijdagavond ging de film 'Voetbal is oorlog' in première op het Filmfestival in Utrecht en Meijers was daarbij aanwezig. "Het publiek reageerde enthousiast. De documentaire is echt heel goed ontvangen en na afloop waren er louter positieve reacties. Al met al vond ik een prachtige ervaring. Ik ben er uiteindelijk wel blij mee. De muziek is bijvoorbeeld ook geweldig. Dan zie je beelden van de Egg-side, van de familie Derks en van de bank en dan gaat de muziek steeds harder. Dat hebben ze echt mooi gedaan."

Meijers kwam in de teaser over als een scheldende trainer, maar in de hele documentaire ontstaat een heel ander beeld. "Ja, daarin wordt alles genuanceerd. Toen ze begonnen met draaien, wisten ze ook niet waarheen het zou gaan met de club. We hadden toen ook een periodetitel kunnen winnen. Dit kon niemand voorzien. Het werd een drama, maar daar houden mensen van."

De documentaire Voetbal is oorlog is vanavond te zien op NPO2 om 20.25 uur.