De nachtvorst is vroeg dit jaar

WAGENINGEN - Ongeveer een maand eerder dan gemiddeld is de eerste nachtvorst in Nederland een feit.

In Twente daalde het kwik tot -0,4 graden, melden Weeronline en Weerplaza. Volgens de weerbureaus wordt over het algemeen de eerste nachtvorst pas rond 23 oktober gemeten.

Weervrouw Britta van Gendt van MeteoGroup in Wageningen zei op Radio Gelderland dat het in Gelderland net niet gevroren had. In de Achterhoek werd het 0,2 graden. Wel was er overal vorst aan de grond; maar de temperatuur wordt gemeten op anderhalve meter hoogte.

Niettemin moesten vroege vogels deze zaterdagmorgen in meerdere plaatsen de ruiten krabben van de auto, waaronder in Berg en Dal en Putten. Van Gendt: 'Vaak heb je koude nachten als het helder is en er weinig wind staat, dan koelt het behoorlijk af. Overdag heb je dan weer de hogere temperaturen, omdat de zon best nog wel krachtig is. Dan zijn de verschillen tussen dag en nacht best groot.'

Van een record is geen sprake, om dat aan te scherpen had de eerste nachtelijke vorst zich voor 15 september moeten aandienen. Vorig jaar liet de nachtvorst juist wat langer op zich wachten, tot 6 november.