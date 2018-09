Beide trainers kunnen leven met gelijkspel in De Goffert

De Gier baalde natuurlijk dat NEC niet won in de eigen Goffert. 'Thuis willen wij altijd winnen, maar je moet ook kijken hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. En reëel zijn. Dan is dit een terechte uitslag waar je tevreden mee moet zijn. Dat geldt ook voor de mensen op de tribunes die denk ik een mooie avond gehad hebben.'

Genieten van Braken

John Stegeman, coach van Go Ahead en inwoner van Epe, sloot zich daar bij aan. 'Deze uitslag past bij de verhoudingen op het veld. Voor rust hebben wij het goed gedaan, maar scoren zij. Toch kan ik daar dan ook wel van genieten, want die goal van Braken was geweldig.'

De Gier haalde Achahbar daar ook nog bij in zijn praatje na afloop. 'Ik zal normaal gesproken ook altijd met Braken en Achahbar blijven spelen. Ze kunnen uit het niets een wedstrijd openbreken met hun individuele klasse.'

(foto Broer van den Boom) Jack de Gier in opperste concentratie

Situaties herkennen

De coach van NEC was zeker ook kritisch. 'We hadden moeite met hun lopende mensen. Eigenlijk ben ik niet tevreden over het voetbal in balbezit dat we lieten zien. Dat was vaak slordig, maar heeft zeker ook met Go Ahead te maken die een goede organisatie hadden staan. Toch moeten wij situaties beter herkennen. Ik zie ballen dwars door het midden gaan. Dat is dodelijk met de spelers die zij hebben.'

Open wedstrijd

De conclusie was echter dat het publiek de winnaar was. Ondanks het feit dat NEC dus thuis speelde. 'We zijn beide voor de winst gegaan', aldus Stegeman die dus bovenaan blijft met Go Ahead op doelsaldo. 'Ik zag twee ploegen die aanvielen. Het was een open wedstrijd . Ik geef complimenten aan NEC. Het was allemaal niet zo zakelijk. Gelukkig dat dat nog kan. Maar wij zijn dan ook twee spitsen', lachte Stegeman. De Gier: Wij zijn inderdaad spitsen en die houden van aanvallen', vulde De Gier nog aan.