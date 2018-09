Zanger Waylon kiest voor concert boven bevalling vriendin en is kritiek daarover zat

APELDOORN - Zanger Waylon heeft op zijn Instagram-account uitgehaald naar criticasters. De kans bestaat dat de Apeldoornse zanger niet bij de geboorte van zijn tweede kindje kan zijn, omdat hij moet optreden in Ahoy. En hij geeft de voorkeur aan zijn concert. 'Uiteraard wil ik bij de geboorte zijn, niets liever... Maar als dat een faillissement betekent, is er weinig te eten.'

Vlogster Bibi Breijman en zanger Waylon verwachten eind november/begin december hun kindje. Waylon geeft dan ook het concert 'Waylon Live in Concert - Top 1000 allertijden'.

Criticasters zeggen dat de timing van het concert en de bevalling nogal ongelukkig is. 'Ongelukkig is het laatste woord dat ik wil lezen in dit geval, wij zijn namelijk enorm gelukkig en al helemaal met de 'timing' van Bibi’s zwangerschap. Het is vooral heel veel geluk hebben wanneer het zo snel gaat als bij ons.'

Hij sluit af met de volgende woorden: 'Niemand hoeft zich zorgen te maken en vooral alle roddelrubriekjes niet.'