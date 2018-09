Deel dit artikel:













Agenten vinden verdwaalde man maar raken weg kwijt Foto: Jordi Deckert / Eastview Media

BRAAMT - De zoektocht naar een verdwenen man in de buurt van Zeddam liep vrijdagavond nogal ongemakkelijk af. De politie wist de man te traceren in een bos tussen Braamt en Zeddam, maar omdat het zo donker was geworden konden ook zij de uitgang van het bos niet meer vinden.

Er werden volgens een correspondent meerdere korpsen opgeroepen om de agenten en de vermiste man uit het bos te krijgen. Dat lukte, maar het nam wel enige tijd in beslag. Met de verdwenen man bleek verder niets aan de hand te zijn. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52