'Koos is hip en Koos is een legende' Screenshot Instagram Waylon

APELDOORN - Volkszanger Koos Alberts is vrijdag op 71-jarige leeftijd overleden. 'Deze wedstrijd heeft hij niet kunnen winnen. In het bijzijn van de kinderen, kleinkinderen en familie is hij rustig ingeslapen', liet zijn vrouw Joke weten. Het overlijden van de zanger roept nogal wat emoties op.