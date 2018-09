Emotionele oproep over broers Andropov aan staatssecretaris

CULEMBORG - Het gaat niet goed met de kinderen van de familie Andropov die in juli werden uitgezet naar Oekraïne. Dat stelt begeleider Susanna van Citters uit Culemborg. Zij doet een emotionele oproep aan de staatssecretaris om in te grijpen.

Van Citters begeleidde de familie Andropov de afgelopen maanden. Haar dochter zit op dezelfde school als de kinderen van de familie Andropov, die nog steeds in onzekerheid zit. De familie werd in juli na 17 jaar Nederland uitgezet en kon een procedure daarover niet hier afwachten. Omdat de kinderen geen inreisverbod hadden, keerden de oudste zonen Maksim (14) en Dennis (10) onlangs zonder hun ouders tijdelijk terug naar Nederland. Ze gaan ook weer naar hun oude school in Culemborg.

Stress bij de kinderen

Susanna van Citters maakt zich grote zorgen en vraagt met een open brief aandacht vragen voor het gezin. Van Citters richt haar betoog aan staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid. Ze wil dat hij de situatie van de kinderen bekijkt.

Van Citters begeleidde Maksim en Dennis 13 september naar Den Bosch, waar de kinderen gehoord zouden worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het verhoren van de kinderen is volgens de juridisch adviseur van de familie noodzakelijk, omdat er anders geen duidelijkheid komt op de vraag of de kinderen hier voorlopig zouden mogen blijven.

Taal

Het verhoor ging niet door omdat Maksim een taalontwikkelingsstoornis heeft en er daarom een deskundige bij moet zijn. Afgelopen maandag zou het verhoor alsnog doorgaan. Maar de medisch deskundige zegde op het laatste moment af.

Een misverstand, zegt Kentalis in een reactie aan Omroep Gelderland. Kentalis is een organisatie die kinderen met een auditieve en een communicatieve beperking helpt en die Maksim al een aantal jaren begeleidt. Kentalis was door een miscommunicatie niet bij het verhoor. Kentalis zegt alsnog graag voor een expert te willen zorgen die de IND duidelijk kan maken dat het voor Maksim heel goed zou zijn als hij hier in Nederland blijvend begeleid kan worden.

'Als je met dit probleem ook nog in een vreemde taal moet worden begeleid, dan wordt het dubbel ingewikkeld. Gezien de continuïteit is het daarom beter voor Maksim als hij in Nederland zou blijven', stelt Bert Klaas, senior beleidsadviseur van Kentalis.

'Waarom is verhoor nog nodig?'

Susanna van Citters maakt zich grote zorgen dat de kinderen weer opnieuw worden belast met een gang naar de IND. Ze vraagt zich af of een verhoor van de twee minderjarige jongens nog van belang is om een besluit te kunnen nemen over hun toekomst. 'Ik heb gezien en gevoeld wat alleen al het bezoek aan de IND met de kinderen doet. Het geeft hen enorm veel stress. Is het niet overduidelijk dat Maksim alleen hier in Nederland een toekomst kan hebben, uiteraard met zijn familie, gezien zijn complexe persoonlijke situatie?', schrijft ze aan de staatssecretaris.

Lees hier de volledige brief van Susanna van Citters aan staatssecretaris Mark Harbers.

Zie ook: