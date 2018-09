NEC kan Go Ahead Eagles niet van zich afschudden in boeiende topper (1-1)

NIJMEGEN - NEC is vanavond niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Dat voelde voor de thuisploeg als twee verloren punten ondanks een meeslepende voetbalavond in De Goffert.

Eindstand 1-1 (Braken, Van Moorsel)

96e: Het is klaar zegt scheidsrechter Kevin Blom. NEC verliest in elk geval niet van de koploper, maar toch voelt het waarschijnlijk als twee verloren punten hier voor de fans en spelers.

90e: 6 minuten extra nog. Beide ploegen blijven vechten voor de winst

85e: Over en weer zijn er nog wat kansjes, maar niet meer dan dat. Het is steeds net niet. Het lijkt uit te draaien op een gelijkspel. Voor NEC zou dat toch een teleurstelling zijn!

71e: Doelman Alblas moet geblesseerd het veld verlaten. Hing al tijdje in de lucht. De tweede keeper, Marco van Duin, is uiteraard zijn vervanger.

Aantal toeschouwers in Nijmegen vanavond net onder de 10.000

70e: Go Ahead komt langszij. Paco van Moorsel, invaller en ook nog eens ex-NEC'er, scoort misschien wel de verdiende gelijkmaker. Als het zo blijft, komt NEC dus niet bovenaan te staan. Cambuur staat ondertussen achter tegen Roda JC (0-1).

67e: vlammend schot na een prima aanval van NEC. Overtoom knalt rakelings over van ongeveer 20 meter.

61e: het publiek voelt dat NEC het lastig heeft en schaart zich weer achter het team. Zo is het een mooie avond in De Goffert met twee teams die echt spelen om te winnen.

De mensen op de tribunes genieten vanavond, want ze zien twee aanvallende ploegen.

58e: NEC is best slordig na rust. Go Ahead was met opnieuw Van der Venne zojuist ook dichtbij de gelijkmaker met een lobje.

54e Lartey- Sanniez naar de kant. Hij had net geel gepakt bij NEC. Guus Joppen komt er op. De vleugelverdediger scoorde nog de winnende woensdag in de beker tegen Excelsior.

49e: Mart Dijkstra heel dichtbij de 2-0 voor NEC. Op ongeveer een meter afstand stuit hij bij de tweede paal op Verhulst.

De 2e helft is begonnen. Overigens staat het halverwege bij Cambuur - Roda JC 0-0. Als het allemaal zo blijft, is NEC de nieuwe koploper.

Daar hebben we ook burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen met NEC-sjaal (foto onder). Namens de KNVB is Han Berger aanwezig (zwarte jas). Naast hem Leen Looijen, voormalig trainer en directeur van NEC. Beide heren werkten overigens ook nog als TD voor De Graafschap.

Het is rust in Nijmegen.

43e: Achahbar nog met een aardige kans voor de Nijmegenaren. Het golft behoorlijk op en neer.

Het publiek gaat uit zijn dak. NEC heeft gescoord. De ploeg kreeg ook genoeg kansen

GOAL!! 40e: En daar is ie dan! Voor NEC! Braken met een prachtig schot in de verre hoek. Het is 1-0.

33e: er gebeurt genoeg in De Goffert waar het tempo hoog ligt. Nu weer NEC met Braken bijna, maar Verhulst ligt goed in de weg. Het blijft nog 0-0, maar vast niet lang meer. Het veldspel is aan beide kanten ook prima.

(Van den Berg moet naar de kant, Dijkstra komt)

30e: Het zit NEC even goed tegen. Joey van den Berg moet er met een blessure (lies?) af. Zijn vervanger is Mart Dijkstra.

26e: Weer ramt Van der Venne de bal op de paal. Vervolgens scoort Go Ahead maar is het buitenspel, zo oordeelt Kevin Blom. Weer zwijnt NEC dat hier vanavond zo goed begon.

22e: Beste kans is voor Go Ahead na een kwart wedstrijd. Van der Venne schiet hard op de paal, Navratil ziet zijn schot daarna knap gepareerd door Alblas. NEC komt goed weg en verprutst daarna een counter na slap werk Darri.

15e: fraaie één- twee tussen Achahbar en Braken. Achahbar schiet vervolgens in het zijnet. Ook al een paar dreigende momenten van The Eagles gezien, maar NEC controleert.

10e: Sterke openingsfase NEC. Publiek kruipt er fanatiek achter. Darri probeert het, Braken kan de bal niet controleren en Darri vindt vervolgens keeper Verhulst op zijn weg.

4e: eerste schot is van NEC-captain Joey van den Berg in de handen van Verhulst.

20.00: NEC heeft deze topper in gang gezet. De Goffert zit zo goed als helemaal vol vanavond.

Daar komen ze met verdediger Kvida (4) en aanvaller Bossaerts (44). Thomas Verheydt is de spits van The Eagles (9)

19.50: Door deze fraaie ruimte komen de spelers zo dadelijk vanuit de kleedkamers het altijd in goede staat verkerende veld op van NEC.

19.45: dit is vanavond het programma in de eerste divisie. De topper van het weekend speelt zich dus af in De Goffert in Nijmegen. Het verschil tussen Go Ahead (1) en NEC (3) is slechts één schamel puntje.

19.40: Na vier jaar Heracles Almelo nu dus aan het roer bij Go Ahead Eagles: John Stegeman.

19.35 Nog eens alle namen op een rijtje. Go Ahead Eagles staat onder leiding van Epenaar en voormalig AGOVV-trainer John Stegeman. Zijn rechterhand is Marco Heering, ook ex-AGOVV. Het duo doet het dus meer dan uitstekend tot nu toe in Deventer.

19.30 Jack de Gier is in het begin van het seizoen succesvol met NEC. Vooraf staat de coach nog wat media te woord.

19.25 Het lijkt goed druk te worden vanavond in de Goffert, zo is tenminste de verwachting. Ondertussen doen de spelers de warming-up, nu een half uurtje voor aanvang.

19.10 Dit zijn de elf namen waarmee NEC het vanavond gaat doen.

Alblas; Sanniez, Bossaerts, Kvida, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.

19.08 Bij NEC ontbreekt Rens van Eijden vanwege een knieblessure. Ook Randy Wolters is er nog niet bij. De vleugelspits revalideert van een knieblessure en mist dus de confrontatie met zijn oude club Go Ahead. Hij was vanmiddag wel te gast in het programma De Week van Gelderland.

Randy Wolters thuis bij volksclub NEC

19.06 NEC won dit seizoen al drie keer met 3-2. Afgelopen week uit in de beker tegen Excelsior en verder uit tegen Helmond Sport en Roda JC.

19.05 Ook trainer Jack de Gier heeft een verleden bij Go Ahead. In het seizoen 1994/95 scoorde hij elf doelpunten voor de club uit Deventer.

19.00 Het is dus een echte topper vanavond in De Goffert. Als NEC wint van Go Ahead en Cambuur loopt averij op thuis tegen Roda JC, pakken de Nijmegenaren de koppositie in de eerste divisie.