LIVEBLOG: NEC op jacht in eigen Goffert naar koppositie tegen Go Ahead Eagles

NIJMEGEN - NEC kan vanavond koploper worden in de eerste divisie. Dan moet de topper thuis tegen Go Ahead Eagles in ieder geval worden gewonnen. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

19.45: dit is vanavond het programma in de eerste divisie. De topper van het weekend speelt zich dus af in De Goffert in Nijmegen. Het verschil tussen Go Ahead (1) en NEC (3) is slechts één schamel puntje.

19.40: Na vier jaar Heracles Almelo nu dus aan het roer bij Go Ahead Eagles: John Stegeman.

19.35 Nog eens alle namen op een rijtje. Go Ahead Eagles staat onder leiding van Epenaar en voormalig AGOVV-trainer John Stegeman. Zijn rechterhand is Marco Heering, ook ex-AGOVV. Het duo doet het dus meer dan uitstekend tot nu toe in Deventer.

19.30 Jack de Gier is in het begin van het seizoen succesvol met NEC. Vooraf staat de coach nog wat media te woord.

19.25 Het lijkt goed druk te worden vanavond in de Goffert, zo is tenminste de verwachting. Ondertussen doen de spelers de warming-up, nu een half uurtje voor aanvang.

19.10 Dit zijn de elf namen waarmee NEC het vanavond gaat doen.

Alblas; Sanniez, Bossaerts, Kvida, Labylle; Overtoom, Achahbar, Van den Berg; Okita, Braken, Darri.

19.08 Bij NEC ontbreekt Rens van Eijden vanwege een knieblessure. Ook Randy Wolters is er nog niet bij. De vleugelspits revalideert van een knieblessure en mist dus de confrontatie met zijn oude club Go Ahead. Hij was vanmiddag wel te gast in het programma De Week van Gelderland.

Randy Wolters thuis bij volksclub NEC

19.06 NEC won dit seizoen al drie keer met 3-2. Afgelopen week uit in de beker tegen Excelsior en verder uit tegen Helmond Sport en Roda JC.

19.05 Ook trainer Jack de Gier heeft een verleden bij Go Ahead. In het seizoen 1994/95 scoorde hij elf doelpunten voor de club uit Deventer.

19.00 Het is dus een echte topper vanavond in De Goffert. Als NEC wint van Go Ahead en Cambuur loopt averij op thuis tegen Roda JC, pakken de Nijmegenaren de koppositie in de eerste divisie.