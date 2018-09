Deel dit artikel:













Automobilist belandt met 11 kilo hennep tegen boom

WILP - Een 27-jarige man uit ’s-Heerenberg zat donderdag niet op een verkeerscontrole aan de Fliertweg in Twello te wachten. Hoewel hij in eerste instantie netjes de motoragent volgde die hem naar de controleplaats wilde leiden, ging hij er toch ineens vandoor. In zijn haast om weg te komen verloor de man de macht over het stuur en crashte tegen een boom.

De verdachte kwam zonder ernstige verwondingen uit zijn gecrashte auto en werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De man bleek ruim elf kilo hennep in zijn auto te hebben liggen. Grootschalige controle Bij de zogenaamde multidisciplinaire controle die donderdag op de A1, Fliertweg in Twello en de N344 gehouden werd, werkten lokale en landelijke politiediensten, de RDW en de Belastingdienst samen. Behalve de man uit ’s-Heerenberg werden nog vier mannen aangehouden voor drugsgerelateerde zaken. In de auto van een 27-jarige man uit de gemeente Alphen aan den Rijn en een 23-jarige man uit Waddinxveen vonden agenten verschillende soorten harddrugs en een boksbeugel. Beiden werden naar het politiebureau overgebracht voor verhoor. Het verdere onderzoek moet uitwijzen welke soorten drugs zij bij zich hadden. Spullen voor hennepkwekerij Aan het begin van de avond werden twee mannen uit Polen van 30 en 40 jaar aangehouden omdat in hun auto spullen lagen die gebruikt kunnen worden bij het opzetten van een hennepkwekerij. Verder werd er bijna 800 euro aan openstaande boetes betaald, werden bekeuringen uitgedeeld voor uiteenlopende verkeersovertredingen en inde de Belastingdienst ruim 130.000 euro. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52