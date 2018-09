Annemiek van Vleuten aast op dubbel goud

INNSBRUCK - Annemiek van Vleuten kan een dubbelslag slaan bij het WK Wielrennen.

Ze won al goud op de tijdrit in het Oostenrijkse Innsbruck. En de 35-jarige Wageningse geldt zaterdag bij de wegwedstrijd ook als topfavoriet, omdat ze al maandenlang de beste is. "Ik leef al een beetje op een wolk. Maar het zou nog mooier kunnen worden. Woensdag heb ik echt even tijd genomen om ervan te genieten. Lekker wat losgefietst met een vriendin en wat vrienden en lekker geluncht. Maar donderdag heb ik de knop weer omgezet. Het parcours is zo uniek, dat het niet moeilijk is om die focus vast te houden. Er zit een rondje met een klim van zeven kilometer in, dat gaat in het voordeel van de klimmers zijn. We gaan een heel sterk veld zien. Spanje en Amerika hebben goede klimmers, Italië ook en wat individuen."

Van Vleuten is vooral bezig met de ploeg. "We gaan het echt niet cadeau krijgen. Onze koers zal onder een vergrootgras liggen. Onze tactiek is de koers winnen en zo gaan we koersen. Ik sta hier zelf in ieder geval in goede vorm aan de start, dat is gelukt."