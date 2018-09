Sjoerd Ars heeft nauwelijks tijd om af te kicken van het profvoetbal

Zijn laatste club was De Graafschap, waarmee hij promoveerde. 'Maar ik heb nauwelijks tijd om af te kicken', verklaart de Didammer in De Week van Gelderland. 'Ik heb een eigen bedrijf in zonnepanelen, ben technisch manager bij Fortuna Sittard en heb ook nog een vrouw en twee kinderen die ik aandacht wil geven. Ik heb een HBO opleiding gevolgd tijdens mijn voetbalcarrière en ook een trainersopleiding gedaan. Ik vind het managementvlak heel leuk, maar in deze rol bij Fortuna Sittard komt alles samen. Bij De Graafschap lag die mogelijkheid er niet.'

De spits volgt zijn oude club met meer dan gemiddelde belangstelling. 'Het draait nog niet. De jongens die zijn aangetrokken, brengen niet wat je hoopt. Maar het seizoen is nog lang. Seizoenen van De Graafschap zijn altijd lang. Of ze een aanvaller zoals ik missen? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar er zit niet veel meer achter nu ze ook Anthony van den Hurk hebben laten gaan. Je merkt wel dat het niet heel druk bezet is in de selectie.'