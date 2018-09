Orka Morgan bevallen van kalfje, maar is het nu een jongen of een meisje?

HARDERWIJK - Het is nog altijd niet bekend of orka Morgan een jongen of een meisje heeft gekregen. 'Een naam is er ook nog niet. Maar ik verwacht dat we het snel te weten gaan komen', aldus dierenarts en zeebioloog Niels van Elk.

Van Elk was in 2011 bij iedere stap betrokken toen Morgan ernstig verzwakt werd opgenomen in het Dolfinarium in Harderwijk. Hetzelfde gold voor de verhuizing van de orka naar Tenerife.

'Dat Morgan is bevallen is een mooi gebeuren', vertelt Van Elk. 'Ik had een hechte band met Morgan. Dit doet me wel wat. Ik kreeg zaterdag meteen het nieuws te horen.'

Niet genoeg melk

Volgens de dierenarts gaat het redelijk met de orka. 'Ze gaf in het begin niet genoeg melk aan haar kalfje. Ze zijn daarom gaan bijvoederen. Dat gaat goed. En ook de band tussen Morgan en het kalfje is goed. Dat was best spannend, vanwege de handicap van moeder.' Ze heeft een ernstige gehoorbeschadiging.

Van Elk gaat op korte termijn zelf naar Tenerife om moeder en kind te bezoeken.

