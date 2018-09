Randy Wolters thuis bij volksclub NEC

Randy Wolters voelt zich helemaal op zijn gemak bij NEC.

'NEC is een volksclub en dat past wel bij mij', vertelde de vleugelspits in De Week van Gelderland. 'Dat heeft er deels mee te maken dat ik zelf ook uit een volkswijk kom. Die cultuur past wel bij mij. De supporters zijn hier recht voor de raap. Als het minder gaat, krijg je het meteen te horen. En terecht, want ze halen van hun laatste centjes hun seizoenkaart. Ik hou van interactie met publiek. Ik heb geluk gehad om bij zulke clubs te spelen.'

Zonder dat hij al in actie kwam, is Wolters toch al heel populair bij de fans van NEC. 'Ja dat gaat allemaal vanzelf. Ik voel veel waardering vanuit de club, vanuit de supporters. Misschien omdat ik gewoon mezelf ben. Uitgesproken met het hartje op de tong. Ik ben ook wel een beetje een sfeermaker. Ze Appen mij ook om te vragen wanneer ik kom, maar ik ben nu minder op de club. Ik maak lange dagen in Zeist bij KNVB om te revalideren. In de tweede week dat ik hier was, heb ik de binnenband van mijn knie gescheurd. De verwachting is dat ik pas rond de winterstop fit ben, want er staat vier tot zes maanden voor.'

'Frustrerend, want ik ben nog nooit geblesseerd geweest. De club heeft veel moeite gedaan om mij binnen te halen. Ik hoop op 2 januari weer aanwezig te zijn als we op trainingskamp gaan. Het gaat met kleine stapjes vooruit, maar wat mij betreft nog te langzaam. Ik wil de club en iedereen terug betalen en zo belangrijk mogelijk zijn met assists en doelpunten. Ik heb ook een vechtersmentaliteit en ga af en toe over het randje om het team te helpen. We moeten gaan voor top vijf en dan promoveren via de play-offs. Maar als het direct kan, waarom niet?'