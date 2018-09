Heel Zutphen bakt: wie maakt de lekkerste chocoladetaart?

ZUTPHEN - Chocoladeliefhebbers opgelet! Voor de zestiende keer wordt zondag het Chocoladefestival in Zutphen georganiseerd. Jaarlijks trekt dit zoete festival zo'n 40.000 bezoekers naar de Hanzestad.

Tijdens het festival vertonen gerenommeerde chocolatiers uit heel het land hun kunsten, maar dit jaar kunnen ook de amateurs hun slag slaan tijdens een speciale taartenbakwedstrijd. Twaalf Zutphenaren presenteren hun chocoladetaarten in de hoop de deskundige jury voor zich te kunnen winnen.

In de jury zit ook de organisator van het festival, Huub Janson. Hij zal samen met chocolatier Arthur Teytel de taarten beoordelen. 'We wilden wat nieuws proberen tijdens het festival en als de eerste editie van deze taartbakwedstrijd een succes blijkt, dan krijgt het volgend jaar zeker een vervolg', zegt hij opgetogen. Het thema van de bakwedstrijd is Afrika. 'Dus het gaat uiteraard om de smaak, maar het uiterlijk en de originaliteit van de taart is ook heel belangrijk', verduidelijkt Janson.

Het Chocoladefestival vindt plaats op verschillende locaties in de historische binnenstad van Zutphen. Banketbakkers geven demonstraties, kunstenaars schilderen en beeldhouwen met chocolade en cafés brengen chocola samen met hun bier- en wijnaanbod. Kinderen kunnen onder andere meedoen met de Choco Color Run of plaatsnemen in de zweefmolen. De winnaar van de taartenwedstrijd wint een workshop 'Bonbons maken' en een vaartocht inclusief diner.