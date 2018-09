Het bewogen leven van volkszanger Koos Alberts

Alberts werd geboren in Amsterdam. Hij begon zijn loopbaan als zanger op feesten en partijen en verdiende daarnaast de kost als metselaar en als uitbater van een snackbar. In 1984 begon voor Koos zijn succes als zanger. Zijn debuutsingle 'Ik verscheurde je foto' werd meteen een grote hit en ook de opvolgers 'Gisteren heeft zij mij verlaten' en 'Waarom ben ik met Kerstmis zo alleen?' zijn succesvol. In december 1984 staat Koos met drie singles in de Top 10 en dat leverde hem zelfs een vermelding in het 'Guinness Book of Records' op.

Bekijk de videoclip van 'Ik verscheurde je foto'. De tekst gaat daaronder verder.

Vreselijk auto-ongeluk

Op 29 oktober 1987 valt Koos in slaap achter het stuur als hij terugkomt van een optreden. Op de Zuiderzeestraatweg, een paar honderd meter van zijn huis in Hierden, rijdt hij tegen een boom. Alberts wordt enige tijd klinisch dood verklaard. Als hij bijkomt, blijkt hij grotendeels verlamd en heeft hij nog maar één goed functionerende stemband.

Zelf vertelt hij over dit ongeval: ‘Ik had de radio al aangedaan en zette hem nog wat harder. Af en toe deed ik het raam open omdat ik slaap had. De koude, frisse lucht zorgde dan voor een korte opkikker. Het was al tegen 03.00 uur en ik wilde mijn vrouw Joke niet bellen. Ik was een van de eersten met zo’n autotelefoon in mijn auto, zo’n grote koffer van de PTT. Als ik Joke had gebeld, had ik in de strijd tegen de slaap mijn aandacht op het gesprek kunnen richten. Maar ik wilde haar niet wakker maken. Ik was al dicht bij huis, reed over de Zuiderzeestraatweg en daar heb ik mijn ongeluk gehad. Ik ben een greppel in gereden en tegen een boom geknald.’

In 1989 is hij voor het eerst weer op televisie om vervolgens weer in het land op te treden. Sindsdien blijft Koos een van de populairste Nederlandse smartlappenzangers.

Bekijk hieronder de video met het levensverhaal van Koos Alberts. De tekst gaat daaronder verder.

Verzekeringskantoor

In Harderwijk begint Koos eind jaren negentig met zijn vriend en adviseur Jan Rijken een verzekeringskantoor. 'Koos Alberts Verzekeringen bv' gaat in eerste instantie verzekeringen afsluiten voor zijn fans. De naam Koos Alberts moet de klanten naar Harderwijk trekken. 'En als me dat niet lukt, is het slecht met me gesteld. Dan kan ik ook wel ophouden met zingen', zegt hij in die tijd. Voor de opnames van zijn muziek gaat Koos vanaf het begin van de jaren negentig naar Arnhem waar hij met Emiel Hartkamp zijn muziek opneemt.

Spraakmakende reclamespot

In 2000 wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en later in 2001 verbaast hij Nederland, door een spraakmakende reclamespot voor Achmea. In deze spot is een 'lopende' Koos Alberts te zien. Helaas, wordt vreugde verstoord, als op het einde van de spot de tekst 'Deze beelden berusten niet op de werkelijkheid' verschijnt. De spot roept vele emoties en reacties op in het land. Koos schenkt zijn verdiensten, 45.000 euro, aan de kliniek die onderzoek doet naar dwarslaesie.

Bekijk de reclamespot. De tekst gaat verder onder de video.

De geboren Amsterdammer blijft Hierden trouw. De ondernemers van Harderwijk/Hierden schenken Koos zelfs een bronzen borstbeeld. Dit doen ze omdat ze bijzonder trots zijn op hun beroemde inwoner en uit respect voor Koos’ doorzettingsvermogen en inzet voor de samenleving.

Albers blijft een veel gevraagde artiest. Hij is vaste gast bij de Mega Piratenfestijnen. In 2018 was Alberts ook gastartiest tijdens de concerten van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA. In de zomer werd blaaskanker bij hem geconstateerd.

