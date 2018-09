Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Koos Alberts (71) overleden Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Koos Alberts is overleden. Dat meldt de website van de zanger vrijdag. De zanger woonde in Harderwijk. Hij werd 71 jaar en was al langere tijd ziek.

De officiële website van Koos Alberts meldt de onderstaande tekst: 'Vandaag hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van onze aller, allerliefste Koos. Onze grote kanjer die de afgelopen vijf weken heeft gevochten om deze wedstrijd te winnen.' 'Hoe verdrietig was het voor ons om zijn strijd te zien. Deze wedstrijd heeft hij niet kunnen winnen. In het bijzijn van de kinderen, kleinkinderen en familie is hij rustig ingeslapen. Dankbaar voor de grote liefde die we van hem mochten ontvangen en trots op de sportman en artiest die hij in hart en nieren was.' Zie ook: Het bewogen leven van volkszanger Koos Alberts Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52