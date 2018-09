Kioskhouder spant kort geding aan tegen gemeente Epe

EPE - Kioskhouder John van Barneveld uit Epe spant een kort geding aan tegen de gemeente Epe. Dat heeft hij aan Omroep Gelderland laten weten. De kiosk aan de Hertenkamp op de Dellenweg moet per 1 oktober weg zijn als het aan de gemeente ligt, maar Van Barneveld legt zich daar niet bij neer.

Maandag dient het kort geding voor de rechtbank in Zutphen. Het is niet duidelijk wanneer de uitspraak wordt verwacht.

De kwestie speelt al jaren en kent inmiddels een bijna metersdik dossier. Omdat de gemeente wil besparen op onderhoudskosten willen ze het beheer en het onderhoud van de Hertenkamp overdragen aan een andere partij. De kiosk is eigendom van John, de grond is van de gemeente. John mag alleen blijven als hij jaarlijks de 10.000 euro die met het beheer en onderhoud gemoeid zijn, voor zijn rekening neemt. 'Dat is natuurlijk te gek voor woorden', zei John die eerder bij de rechter bot ving.

In het weekend en door de week op mooie dagen verzorgt John nog altijd met veel plezier snacks en andere versnaperingen voor de mensen die de Hertenkamp komen bezoeken. 'Iedereen kent me hier, ik heb trouwe, vaste klanten en veel ouders komen hier met hun kinderen even langs als ze naar de hertjes komen kijken.' Afgelopen woensdag vormde hij met de vaste klanten nog een menselijk lint rond de kiosk om aandacht te vragen voor de situatie.

Kijk hieronder de reportage terug die Omroep Gelderland daar maakte.