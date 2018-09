Rechter: Achilles'29 moet Arno Arts terugnemen als hoofdtrainer

GROESBEEK - Arno Arts mag weer aan de slag als hoofdtrainer van Achilles'29. De oefenmeester had een rechtszaak aangespannen tegen de voetbalclub uit Groesbeek met dat als inzet.

Arts werd in februari als hoofdtrainer in Groesbeek aangesteld. Daarbij werd afgesproken dat de trainer ook bij de club zou mogen blijven, als Achilles in het huidige seizoen minimaal in de derde divisie zou voetballen.

Achilles'29 speelt dit seizoen in de derde divisie, waarop Arts besloot de kantonrechter in te schakelen om de gemaakte afspraak na te komen. Achilles betwiste de gemaakte afspraak en gaf aan er financieel slecht voor te staan.

De rechter oordeelde echter in het voordeel van de trainer. Achilles staat op de laatste plaats in de derde divisie en speelt al tijdenlang sportief gezien geen enkele rol van betekenis meer.