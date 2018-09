Raad Neder-Betuwe steunt motie voor betere voorlichting vaccinatie

OPHEUSDEN - Het indienen van twee moties door de PvdA en de VVD om door een nog betere voorlichting aan inwoners, arbeidsmigranten en asielzoekers de vaccinatiegraad te verhogen, verzandde donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Neder-Betuwe in een woordenspel met de SGP, maar werd wel raadsbreed aangenomen.

De twee moties werden er uiteindelijk één. De PvdA wilde de SGP triggeren, omdat hun achterban gedeeltelijk om religieuze redenen vaccinatie afwijst. Bovendien wilde men de coalitiegenoten CDA en VVD op de testbank leggen: wel of geen vaccinatie. Het werd 'wel', maar niet verplicht.

Wie vindt wat?

Gemeentebelangen deed ook nog een duit in het zakje. De partij maakte een punt door erop te wijzen dat in het middelbaar onderwijs te weinig aandacht wordt gegeven aan de vaccinatie van kinderen van 14 jaar en ouder.

De PvdA slaagde erin om coalitiegenoten CDA en VVD een stevige eigen mening te laten verkondigen, waarbij het duidelijk werd dat die partijen met de SGP een afspraak hadden gemaakt dat het geen breekpunt in de coalitie zou worden.

Hoe nu verder?

De SGP wist een aantal angels uit de PvdA-VVD motie te halen, waaronder de doelstelling om te streven naar de norm van 95 procent vaccinatie gesteld door de Wereld Gezondheids Organisatie.

Wethouder Van Dijkhuizen is met de motie aan het werk gezet om te onderzoeken hoe de voorlichting over vaccineren kan worden verbeterd in de gemeente. Neder-Betuwe kent het laagste aantal gevaccineerden van Nederland.