Marcouch: 'Aandacht voor radicalisering hoog op agenda houden'

De burgemeester steekt de loftrompet voor het optreden van de politie. 'Ik ben heel blij en opgelucht dat we een aanslag hebben kunnen voorkomen. Onze aanpak in Arnhem kenmerkt zich ook door een hele goede samenwerking met alle diensten', aldus Marcouch tegen Omroep Gelderland. 'Niet alleen landelijk, maar ook hier met het Openbaar Ministerie en de politie.'

'We hebben deze mannen al heel lang in beeld. We verzamelen informatie, we bespreken het en delen het met de diensten die daarmee aan het werk moeten. Als dat resulteert in het voorkomen van zo'n aanslag, dan kun je als burgemeester alleen maar opgelucht zijn.'

Kort tevoren ingelicht

Kort voordat de politie tot actie overging, werd Marcouch ingelicht. Dat is onontkoombaar, vindt de burgemeester. 'Wil je succesvol zijn, dan is dat natuurlijk omgeven met geheimhouding', legt hij uit. Of dit het topje van de ijsberg is, weet Marcouch nog niet. Zeker is wel dat radicalisering de volledige aandacht moet krijgen. 'Het is nog altijd een gevaar voor onze samenleving. We hebben elkaar nodig om te voorkomen dat deze mannen, deze terroristen, kans krijgen om aanslagen te plegen.'

'Alles aan doen'

De grootscheepse politie-actie van donderdag, waarbij uiteindelijk zeven personen werden aangehouden, geeft volgens Marcouch aan hoe serieus het thema radicalisering nog is. 'We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat er iets gebeurt. Je kunt nooit honderd procent voorkomen, maar je moet er wel alles aan doen.'

Het aantal risicogevallen in Arnhem blijft stabiel, zegt de burgemeester. Toch houden de instanties méér mensen in de gaten dan de groep die donderdag werd opgepakt. Personen die bij het uitreizen naar risicogebieden worden tegengehouden, bijvoorbeeld. De veiligheidsdiensten houden die mensen voortdurend in het oog. 'Het gaat erom dat je de werkelijkheid onder ogen ziet', zegt Marcouch. 'Je moet een aantal mannen, een overzichtelijk aantal maar wel risicovol en gevaarlijk, op de huid zitten.'

Informatie en samenwerking

Volgens de burgemeester blijven goede informatie en samenwerking nodig, om tijdig maatregelen te kunnen treffen om de samenleving te beschermen. 'De samenwerking zorgt ervoor dat de politie en het Openbaar Ministerie over alle informatie beschikken. Dan kunnen we optreden zoals we gisteren hebben gezien.'

