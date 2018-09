Slutskiy kijkt niet op tegen eerste keer De Kuip

ARNHEM - Vitesse-trainer Leonid Slutskiy maakt zondag voor de eerste keer een wedstrijd in De Kuip mee. Waar sommige spelers nogal eens last hebben van Kuipvrees, is dat totaal niet aanwezig bij de Russische coach.

De trainer begint te lachen bij de vraag of hij De Kuip nog extra lastig vindt. 'Nee, voor mij is dat geen probleem met mijn ervaring. Mijn teams hebben ook in grote stadions gespeeld. Met CSKA speelden we bijvoorbeeld ook in het Luzhniki-stadion, waar altijd 70.000 supporters zitten. Natuurlijk is De Kuip met 50.000 supporters een grote test, maar het moet ook extra motivatie bieden aan mijn spelers. Ook voor mij hoor, er hangt altijd een goede sfeer. Dus dat wordt een interessant potje.'

'Het is maar zijn hand'

Qua opstelling wordt het zeker interessant. Want Vitesse mist nogal wat spelers. 'Zeker achterin. Van der Werff is geschorst en Thelanders is lang geblesseerd. We zitten dus krap op die positie, maar dat biedt ook kansen voor jonge spelers als Doekhi.'

Maar buiten Van der Werff waren ook Bryan Linssen en Martin Ødegaard niet op de training vrijdag. Slutskiy verklaart. 'Linssen had al last van zijn enkel en tegen ADO, vorige week, kreeg hij er weer een tik op. Hij was er deze week dus niet op de training, dus hij speelt ook niet. Maar dat is geen excuus voor zondag. Martin Ødegaard heeft zijn vinger gebroken. De kans dat hij speelt is er wel, want hij heeft geen voet of beenblessure. Het is maar zijn hand.'