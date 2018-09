Einde PlusOV lijkt in zicht als 'grote drie' zich terugtrekken

Het college van burgemeester en wethouders in Deventer wil vanaf 1 juli 2019 helemaal stoppen met PlusOV, het college van Apeldoorn wil het routegebonden vervoer ('vaste' ritten, zoals van en naar dagbesteding en scholen) niet langer via PlusOV laten lopen. Dat heeft ook de voorkeur van het college van Zutphen.

In eigen hand

In een memo van het Zutphense college aan de raad worden drie scenario's geschetst. Het college geeft de voorkeur aan het derde, waarin het routegebonden vervoer (waaronder leerlingenvervoer) in eigen hand wordt genomen en alleen de ritten 'op afroep' (de regiotaxi) nog via PlusOV lopen.

'Wat dit qua kosten betekent is moeilijk te voorspellen en is mede afhankelijk van hoeveel andere gemeenten voor dit scenario kiezen', valt te lezen in de memo.

Voorst wil wél volledig door met PlusOV, werd eerder deze week bekend. Het laatste woord is aan de negen deelnemende gemeenteraden. Voor 1 november moeten zij een beslissing nemen.

Is er vertrouwen?

Wat is er de afgelopen periode gebeurd? Twee weken geleden kwamen de negen verantwoordelijk wethouders van de deelnemende gemeenten bij elkaar voor een vergadering over PlusOV. Die dag wordt een rondje gemaakt: is er vertrouwen in de toekomst?

Volgens de Deventer wethouder Frits Rorink was dat het eerste moment waarop hij aangaf mogelijk te willen stoppen met het vervoer via PlusOV: 'Ik ga niet zeggen wat het standpunt van mijn collega-wethouders was, maar wij hebben toen voorzichtig aangegeven hoe we erin staan.'

PlusOV voert de regie over het vervoer van zo'n 1.400 leerlingen plus cliënten van de dagbesteding in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Heerde, Voorst, Zutphen, Hattem en Deventer. De ritten zijn uitbesteed aan verschillende taxibedrijven. Wethouder Stukker van de gemeente Apeldoorn is de bestuursvoorzitter.

'Wij nemen eigen besluit'

Afgelopen dinsdag hakt Rorink samen met zijn college de knoop door. Als het aan het college ligt stopt Deventer met PlusOV. Hij belt de wethouders van zijn buurgemeenten op om dat te vertellen. Wethouder Henk van Zeijts van Lochem zegt het gegeven 'ter kennisgeving' te hebben aangenomen.

Van Zeijts' college moet nog een standpunt innemen. Donderdag komt dat naar buiten. Op de vraag of hij het standpunt van de grote gemeenten in de samenwerking meeweegt is hij duidelijk: 'Nee, dat doet er niet toe, wij nemen een eigen besluit.'

Kan PlusOV door?

Voorst is tot nu toe de enige gemeente die heeft aangegeven door te willen. Wethouder Wim Vrijhoef wil vandaag geen reactie geven op het besluit van de andere gemeenten.

Het is de vraag of PlusOV kan doorgaan zonder de 'grote drie'. Volgens wethouder Frits Rorink van Deventer wordt dat 'heel lastig'. Zeker in de huidige vorm: 'Na 1 november gaan we constructief met elkaar overleggen hoe we verder gaan.'

Jan Akerboom, interim-directeur van PlusOV, wil alleen schriftelijk reageren: 'PlusOV vindt het op de eerste plaats heel jammer dat gemeenten besluiten te stoppen met het leerlingenvervoer. Het is een politieke keuze die aan de gemeentes is. PlusOV blijft zich 100% inzetten voor het vervoer van onze reizigers en om dat zo goed mogelijk te laten verlopen. Het leerlingenvervoer voor alle gemeentes loopt nog door tot eind juli 2019. We hebben afgelopen periode keihard gewerkt om het vervoer goed te laten verlopen. Voor nu ligt mijn prioriteit bij mijn medewerkers en het vervoer.'

'Het kan in de tonnen lopen'

Deventer is de enige gemeenten die heeft laten uitrekenen wat het zou kosten als ze uit PlusOV zou stappen. 'Als wij alleen zouden vertrekken moeten we frictiekosten betalen, dat bedrag kan in de tonnen lopen', vertelt Frits Rorink. Als er meer gemeenten stoppen, wordt dat bedrag gedeeld.

'Stel dat PlusOV niet meer levensvatbaar is omdat er maar een paar gemeenten willen doorgaan, dan moeten we de regeling ontmantelen en de kosten delen.'

Al zegt Rorink dat dat laatste scenario nu nog niet aan de orde is: 'We moeten nu eerst afwachten wat de gemeenteraden beslissen.'

Hart uit de samenwerking

Op de kaart is te zien welke gemeenten meedoen aan PlusOV. Als Zutphen, Apeldoorn en Deventer uit de regeling stappen (de rode gemeenten) wordt het hart uit de samenwerking gehaald.

Tekst loopt door onder de foto:

Beeld: Omroep Gelderland

Het lijkt onlogisch om kinderen uit bijvoorbeeld Hattem en Lochem samen te vervoeren en dus is het de vraag wat het voordeel zou zijn van een kleinere samenwerking. Rorink: 'Dat is niet logisch, maar misschien zijn er andere mogelijkheden voor samenwerking.'

Lees ook: Zo kan het speciaal vervoer zeven keer beter

Terug naar vroeger

Wat de gemeenten dan wel willen? Terug naar hoe het vroeger was. Rorink: 'Samenwerken klonk heel logisch, ook vanuit milieu-aspect. In theorie zouden we minder lege bussen moeten hebben als we uit verschillende gemeente kinderen kunnen ophalen.'

Als het aan Deventer ligt wordt het vervoer weer kleinschalig georganiseerd. Dat willen Zutphen en Apeldoorn ook. Al kiezen die colleges ervoor om het regiotaxivervoer wel bij PlusOV te houden. Dat zijn de taxiritjes naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of familie. De komende weken zal blijken of en hoe PlusOV blijft bestaan.

Vorig jaar deed Omroep Gelderland uitgebreid onderzoek naar het speciaal vervoer in onze regio. Bekijk hier ons dossier. Reageren? Mail naar verslaggever Ellen Kamphorst (ekamphorst@gld.nl) of onderzoeksjournalist Maarten Dallinga (mdallinga@gld.nl).