Gezin aangehouden Huissenaar: 'Eerst Nederland verraden, en daarna zijn familie'

HUISSEN - Het gezin van de donderdag opgepakte verdachte uit Huissen is 'compleet in shock' door de arrestatie. Dat zeggen zijn ouders tegen Omroep Gelderland. 'We kunnen niet begrijpen waarom hij dit heeft gedaan. Hij had alles wat hij wilde. Een leuke baan, een hbo-studie, zaalvoetbal en een fijn gezin.' De vader van het gezin vult aan met zijn wijsvinger boven het hoofd: 'Hij heeft eerst zijn land verraden, en toen zijn gezin.'

Door: Matthijs Holtrop

De verdachte werd donderdag opgepakt bij een inval in de Kennedystraat. De 28-jarige Huissenaar staat goed bekend in de buurt. Afgelopen weekend hielp hij nog mee met de organisatie van Burendag en maakte hij hapjes klaar voor de overbuurvrouw. Ook hielp hij thuis vaak bij het huishouden.

De vader des huizes vocht zelf enkele jaren bij de Peshmerga tegen het leger van Saddam Hoessein en later tegen IS. Daarbij raakte hij zwaargewond, waarna hij naar Nederland vluchtte. De afgelopen jaren is hij in totaal 17 keer geopereerd aan verschillende schotwonden. Voor hem is het onbegrijpelijk dat zijn zoon is aangehouden om radicale denkbeelden. 'Ik ben dit land zó enorm dankbaar voor alles wat ze voor mij hebben gedaan. En dan dit...'



(luister hier naar verslaggever Matthijs Holtrop, die in Huissen was)



Gewaarschuwd

De aangehouden jongen was 'toegewijd en geïnteresseerd' in de islam. 'Maar we hebben nooit gedacht dat een geloofsovertuiging kon leiden tot een idee van een aanslag.' Wel is de aangehouden jongen een keer door zijn familie gewaarschuwd toen hij een lange baard ging dragen. 'We hebben hem verteld wat de waarden van ons gezin zijn, dat je goed moet doen tegen je familie en tegen de wereld.'

Dat hij toch geradicaliseerd lijkt te zijn is ondenkbaar. 'Misschien is hij onder druk gezet door vrienden, maar dat moet hij maar een keer gaan uitleggen. Radicalisme past niet in de islam. De islam is een vreedzaam geloof en zegt niet dat je onschuldigen pijn mag doen of vermoorden. De jongens en meisjes die dit doen hebben een compleet verkeerd beeld van de islam en interpreteren de islam naar hun eigen overtuigingen.'

Opsluiten

Aan de ene kant willen ze graag hun broer en zoon terug uit de gevangenis om te horen wat hem bezielt. Maar de familie wil ook dat er rechtvaardig met hem wordt omgegaan. 'Radicalen maken ons land niet veiliger. Als hij ook zo is dan moeten ze hem langer vasthouden', vinden de ouders van de aangehouden jongen. 'Wij staan voor een veilig land waarin mensen goed samenleven.'

Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Lingewaard sprak vrijdagmiddag met buurtbewoners over de gebeurtenissen van donderdag.

