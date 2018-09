Doekhi maakt Vitesse-debuut in De Kuip: 'Hier kijk je naar uit'

'Zondag tegen Feyenoord, in De Kuip. Dat is leuk natuurlijk, daar wacht je op en kijk je naar uit.' Normaal gesproken had Doekhi waarschijnlijk niet gespeeld, maar Rasmus Thelander raakte een paar weken geleden langdurig geblesseerd. Ook Kruiswijk is nog niet fit en Maikel van der Werff is geschorst zondag.

'Dus gaat het sneller dan verwacht. Toen ik zag dat Maikel van der Werff rood pakte dacht ik al: je kan aan de bak. Vanaf toen heb ik er rekening mee gehouden.'

'Fantastisch stadion'

En zo maakt de verdediger, die vorig jaar nog voor Jong Ajax speelde, een debuut in De Kuip. Is dat met zijn Ajax-verleden nog speciaal? 'Nee, ik speel daar niet meer. Ik heb niks met of tegen Feyenoord. Het is natuurlijk wel voor elke voetballer mooi om daar te spelen, het is een fantastisch stadion.'

Afgelopen woensdag mocht Doekhi alvast wennen aan een basisplaats. In de bekerwedstrijd tegen de amateurs van Volendam maakte hij 90 minuten. 'Dat is lekker om die minuten als voorbereiding te maken op zondag. Het wordt niet mijn debuut in de eredivisie, die maakte ik al bij Excelsior, maar het is wel de eerste keer voor Vitesse in de eredivisie en dat is speciaal.'