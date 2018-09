Deel dit artikel:













Auto slaat over kop na aanrijding Foto: RonV Media

ZELHEM - Bij een ongeval tussen een busje met aanhanger en een personenauto is vrijdagochtend een auto over de kop geslagen. De bestuurster van de auto is gewond geraakt. De Wassinkbrinkweg tussen Doetinchem en Zelhem was tijdelijk afgesloten voor het verkeer, zodat de auto geborgen kon worden.

Het ongeval gebeurde op de kruising Wassinkbrinkweg met de Eeltinkweg tussen Doetinchem en Zelhem. Een busje met een aanhanger, met daarop een grasmaaier, wilde vanaf de Eeltinkweg rechts de Wassinkbrinkweg opdraaien. Een automobiliste die rechtdoor wilde, zag de auto van rechts over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. De auto vloog tussen twee bomen door, sloeg over de kop en kwam op het dak tot stilstand. De bestuurster is met lichte verwondingen naar het Slingelandziekenhuis in Doetinchem vervoerd.

