CDA Wijchen bezorgd over toekomst ‘mooiste plek van Wijchen’

WIJCHEN - Het CDA Wijchen maakt zich grote zorgen over de toekomst van ‘de mooiste plek van Wijchen’. Gisteravond heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten om de herinrichting van het gebied tussen het Kasteel en Wijchens Meer volledig over te laten aan de markt.

De gemeente kiest ervoor het gebied tussen Kasteel en Wijchens Meer via een procedure aan marktpartijen te geven. De hoop is dan gevestigd op de creativiteit van de markt voor de inrichting van dit gebied. Zo’n soort procedure is nog niet eerder uitgevoerd in de gemeente Wijchen.

'Veel historische waarde'

Dit stuit het CDA Wijchen tegen de borst: 'Dit is geen gebied waar je even iets gaat uitproberen zonder concrete kaders aan de voorkant en zonder meerdere beslismomenten in de raad daarna. We zijn nu overgeleverd aan de markt. Het gaat hier om een zeer belangrijke plek in Wijchen met veel historische waarde. Hierop verliezen we nu veel te veel grip als gemeente', zegt CDA-raadslid Jan Peters Sengers.

Het CDA had graag gezien dat vooraf een onafhankelijk oordeel van een stedenbouwkundige werd gevraagd. 'Je krijgt immers maar één keer de kans om dit gebied met historische elementen, zoals het Kasteel, op een mooie manier in te richten. Bovendien hebben marktpartijen een winstoogmerk. Ook in dit gebied. Dit kan gaan wringen met de kwaliteit die wij zo graag willen in dit gebied,' aldus Peters Sengers.

Wie geef je de opdracht?

Sengers vervolgt: 'Het is onbegrijpelijk dat er vooraf geen integrale stedenbouwkundige toets plaatsvindt om de kwaliteit van de openbare ruimte te bewaken. Ter vergelijking: stel je hebt een uniek historisch pand en je wilt dit pand gaan renoveren. Geef je dan opdracht aan een paar aannemers die zelf met ideeën mogen komen hoe ze de boel gaan opknappen, maar je mag daarna op die ideeën nauwelijks meer iets veranderen?'

Nee, denken Sengers en zijn partij. 'Vanzelfsprekend vraag je een architect om advies en een doordacht voorstel om de unieke kenmerken van het pand te behouden en tegelijkertijd de kwaliteit te verhogen. We verzuimen dit nu te doen bij het gebied tussen Kasteel en Meer en dat is onbegrijpelijk.'