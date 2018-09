Broer van terreurverdachte Hardi N.: 'Mijn broer heeft niets gedaan'

Onder de aangehouden personen bevond zich ook Hardi N. uit Arnhem, die de centrale figuur zou zijn in de groep die een aanslag zou willen plegen in Nederland. Zijn jongere broer spreekt echter nadrukkelijk tegen dat Hardi iets verkeerd heeft gedaan.

De broer was in het ouderlijk huis in de Van Kinsbergenstraat aanwezig, toen de politie binnenviel. Op dat moment was Hardi N. niet in de woning. 'We zijn ontzettend geschrokken van de inval van gisteren', laat hij weten aan onze verslaggever ter plaatse. 'Maar het is grote lariekoek waar ze Hardi van beschuldigen. Hij heeft niets gedaan.'

Slot kapot

De politie ging hardhandig te werk toen ze de woning aan de Van Kinsbergenstraat binnendrong. De jongere broer van Hardi N. wijst op de geforceerde deur. 'Kijk eens wat ze gedaan hebben. De deur kan niet eens meer dicht', zegt hij, terwijl hij het slot probeert terug te duwen in de deur.

Vergeefs, het is kapot. Verdere vragen over zijn broer wil hij niet beantwoorden. Hij zegt liever met rust gelaten te willen worden.

Valckenierstraat

Wat verderop ligt de Valckenierstraat, waar Hardi zelf woont. Hij was er niet op het moment van de aanhouding: toen verbleef hij op een vakantiepark in Weert. In de straat staat een satellietwagen van de NOS en meerdere mensen zijn buiten. De hoeveelheid scooters en scootmobielen neemt gestaag toe en alle ogen zijn gericht op de woning van Hardi. Wanneer onze verslaggever dichterbij komt, stuiven veel van de aanwezigen uiteen. Een overbuurvrouw blijft wel staan.

Hij had een afwezige blik in zijn ogen. IJs- en ijskoud Buurvrouw Hardi N.

Ze heeft Hardi wel eens gezien, zegt ze. 'Hij had een afwezige blik in zijn ogen. IJs- en ijskoud.' Samen met haar vriendin praat ze na over wat zich een dag eerder afspeelde in haar straat. Ze weet het zeker: Hardi N. woont in haar straat.

'Zweet stond me op de rug'

De vrouwen zijn er flink van geschrokken. 'Ik zag hier gisteren iemand met een geweer op de heup', zegt de vriendin. 'Dat waren geen terroristen, dat was de politie', corrigeert de vrouw, die zegt dat ze vannacht een keer wakker is geschrokken. 'Het zweet stond me op de rug.'

Bij de vermoedelijke woning van Hardi N. bellen we aan, maar de deur gaat niet open. Een jonge vrouw meldt zich via de intercom. Ze wil niet zeggen of er vanaf dit adres iemand is meegenomen, gisteren. Verder commentaar wil ze ook niet geven. Alle ogen blijven gericht op de woning. Omwonenden kunnen zich maar niet voorstellen dat hier het hoofd van een terreurnetwerk zou wonen.

