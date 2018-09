Deel dit artikel:













Grote lading afval gedumpt in Eibergen Foto: Politie Berkelland

EIBERGEN - De politie zoekt getuigen van een grote afvaldumping op een braakliggend terrein in Eibergen. Het afval is gedumpt in de nacht van woensdag op donderdag aan de Steinkampsweg. Het gaat om ongeveer 30 kuub.

Volgens de politie Berkelland gaat het vermoedelijk om de overblijfselen van gestript koper en ander afval. De politie neemt een aangifte op van de grondeigenaar in verband met het dumpen van afval. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Berkelland via telefoonnummer 0900-8844. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52