Randy Wolters en Sjoerd Ars te gast bij De week van Gelderland

Het Omroep Gelderland-programma De Week van Gelderland ontvangt vrijdag twee aanvallers. Oud-Graafschapper Sjoerd Ars en NEC'er Randy Wolters komen praten over hun clubs.

Sjoerd Ars was een soort voetbalnomade. Hij voetbalde in China, Bulgarije, Hongarije, Turkije en bij vele Nederlandse clubs. De aanvaller uit Didam promoveerde vorig jaar met De Graafschap en besloot zijn carrière te beëindigen. Nu is hij technisch manager bij Fortuna Sittard.

Hoe bevalt hem dat? En wat vindt hij van De Graafschap nu? Missen ze een aanvaller zoals hij?

Randy Wolters

Vanavond is de topper in de eerste divisie: NEC-Go Ahead Eagles. Voor Randy Wolters had dat een mooie wedstrijd kunnen zijn. De aanvaller promoveerde eens met Go Ahead Eagles op de Vijverberg. Nu speelt hij voor NEC. Alhoewel, hij raakte meteen langdurig geblesseerd en daardoor kwam hij nog niet in actie voor de Nijmeegse ploeg.

Hoe frustrerend is dat voor hem? En NEC is al de zoveelste 'volksclub' voor hem. Speelde dat een rol in de keuze voor de club? Dat vertelt hij allemaal bij De week van Gelderland.