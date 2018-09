Deel dit artikel:













Man uit Elburg omgekomen bij bedrijfsongeval in Halle Foto: RonV Media

HALLE - Bij een bedrijfsongeval in Halle is een 32-jarige man uit Elburg ernstig gewond geraakt en daarna in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Wat er zich precies afgespeeld heeft aan de Dorpsstraat, voordat het ongeluk gebeurde, is onbekend. Volgens de arbeidsinspectie is de man onder een zogenoemde verreiker terechtgekomen, dat is een hoogwerker.

Het ongeluk gebeurde deze vrijdag even voor 10.00 uur. Ambulance en politie waren snel ter plaatse, maar omdat direct duidelijk was dat het om een ernstig ongeval ging, riepen ze de hulp van de trauma-arts in. Deze moest met een traumahelikopter worden ingevlogen. Dat duurde even, waarop de ambulance besloot niet langer te kunnen wachten; de zogeheten scoop and run procedure werd ingezet. Traumaheli naar ziekenhuis De ambulance reed naar het Slingelandziekenhuis in Doetinchem, terwijl het slachtoffer gereanimeerd werd. De traumaheli is vervolgens naar een maisveld aan de Tweede Loolaan in Doetinchem gevlogen, vlak bij het ziekenhuis, waarna de trauma-arts de helpende hand kon bieden. Volgens de politie is de man uit Elburg in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Een woordvoerder van de Arbeidsinspectie SZW meldt dat er onderzoek wordt gedaan naar dit dodelijke bedrijfsongeval. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52