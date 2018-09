Deel dit artikel:













Vitesse waarschijnlijk zonder Linssen en Ødegaard tegen Feyenoord Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse mist tegen Feyenoord in ieder geval Bryan Linssen. De aanvaller heeft nog altijd last van zijn enkel. Ook de nieuwste aanwinst Martin Ødegaard ontbreekt mogelijk, hij heeft nog last van zijn hand. Hij raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen de amateurs van Volendam van de week.

Naast beide aanvallers mist Vitesse ook Maikel van der Werff tegen Feyenoord. De verdediger pakte een rode kaart tegen ADO Den Haag. Dat betekent dat de jonge verdediger Danilho Doekhi centraal achterin zal spelen. Voorin is het dus even afwachten of Ødegaard kan spelen. Anders zal Foor waarschijnlijk als linksbuiten starten en Beerens op rechts spelen. Thomas Bruns neemt dan de plek in op het middenveld. Vermoedelijke opstelling: Eduardo; Karavaev, Doekhi, Clarke-Salter; Büttner; Serero, Bero, Bruns (Foor); Beerens (Ødegaard), Matavz, Foor (Beerens). Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52