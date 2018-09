Buren terreurverdachte flink geschrokken: 'Het zijn hele lieve mensen'

ARNHEM - Een dag na de aanhouding van terreurverdachten in Arnhem zit de schrik er in de buurt goed in. In de wijk Presikhaaf deed de politie invallen in woningen aan de Roompotstraat en Van Kinsbergenstraat.

Bewoners van de Roompotstraat zijn met stomheid geslagen dat het arrestatieteam in hun straat moest zijn, zegt verslaggever Jeroen Mäkel. Hij is ter plaatse en sprak met meerdere omwonenden. 'Als we de buurtbewoners mogen geloven, was het een toestand gisteravond', zegt hij.

Vuurwerk

'Ze hoorden knallen en dachten aan vuurwerk. Maar de buurvrouw van het gezin waarbij een inval werd gedaan, gaf me aan dat het wel wat anders klonk dan vuurwerk. Dat begreep ze van haar dochter, die thuis was toen de politie inviel.'

Enorme oploop

De dochter had gauw in de gaten dat er iets niet in orde was. Ze rende naar buiten en zag wat zich afspeelde bij de buren. De zoon des huizes, kind van een Egyptische vader en een Poolse moeder, werd afgevoerd. Ze kent hem vrij goed en zat vroeger bij hem in de klas.

Er ontstond een enorme toeloop van mensen voor de deur. 'De dochter was ontzettend geschrokken. Haar ouders en zijzelf kennen de buren als 'ontzettend lieve mensen'. De dochter heeft bij hem in de klas gezeten en had geen idee dat hij geradicaliseerd zou kunnen zijn', vertelt onze verslaggever.

Jeroen Mäkel is ter plaatse in Presikhaaf. Luister hier naar de reportage (de tekst gaat verder onder het fragment):

Puzzelstukjes

Een dag na de aanhouding hopen de media zich op in de straat. Voor sommige mensen vallen nu meer puzzelstukjes in elkaar, als ze denken aan wat ze eerder op de dag zagen.

'Ik ben ook de kapperszaak ingelopen, waar het ging over wat er gisteren is gebeurd', zegt Jeroen Mäkel.

Vrouw op scooter

'Een klant zei tegen me dat hij een paar uur voor de politie-inval zag dat er mensen stonden te posten in de straat. Een vrouw zat lange tijd op een scooter en pleegde een belletje, net voordat de jongen thuiskwam. De persoon die ik sprak heeft sterk het vermoeden dat zij bij de politie hoort en het seintje heeft gegeven dat de politie kon toeslaan.'