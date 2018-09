LIVEBLOG: Het laatste nieuws over arrestatie terreurverdachten

11.35 Behalve in Arnhem woonde ook een terreurverdachte in Huissen. Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard, waar Huissen onder valt, zegt tegen Omroep Gelderland: 'Het Openbaar Ministerie heeft mij gisteravond geïnformeerd over de inval op verschillende plekken in het land bij personen die ervan verdacht worden een terroristische aanslag voor te bereiden. Onder de verdachten is een inwoner van Huissen. Ik betreur dat deze situatie heeft kunnen ontstaan, ondanks alle inspanningen van politie en justitie om radicalisering te voorkomen. Ik leef mee met de inwoners van Huissen die door het nieuws en de huiszoeking mogelijk geschrokken zijn. Ik heb veel waardering voor het doortastende werk van politie en justitie en blijf de zaak met belangstelling volgen.'

11.29 Het verslag van wat verslaggever Jeroen Mäkel hoorde in de Arnhemse wijk.

11.20 Hoofdverdachte Hardi N. kwam enkele jaren terug in de maatschappij uit voorarrest. Hij moest wel een enkelband dragen, schreef NU.nl destijds.

11.17 Burgemeester Marcouch van Arnhem zei gisteravond in een eerste reactie dit over de zaak.

11.11 In de Week van Gelderland staan we vanmiddag op Radio en TV Gelderland stil bij de zaak.

11.06 Teruglezen wat er gisteren is gebeurd kan hier.

11.00 De extra tv-uitzending van Omroep Gelderland over de aanhoudingen terugzien? Kijk hier:

10.55 De huiszoekingen na de arrestatie van de zeven terreurverdachten is afgerond, meldt de NOS.

10.50 Verslaggever Jeroen Mäkel is in de Arnhemse wijk Presikhaaf waar donderdag arrestaties plaatsvonden. Hij sprak met iemand die bij een verdachte in de klas heeft gezeten. 'Buurtbewoners hebben gisteren kallen gehoord. Ze dachten dat ze vuurwerk hoorden.'

9.30 Hardi N., spil in opgerolde terreurgroep, werd eerder veroordeeld.

8.15 Noem het toeval maar vanmorgen in het Nederlands Dagblad staat een opinieartikel van burgemeester Verhulst van Ede. Hij wil meer toezicht op teruggekeerde jihadisten.

8.10 Oud-wethouder Gerrie Elfrink zei vrijdag op Radio Gelderland blij te zijn dat de veiligheidsdiensten hun werk 'goed gedaan hebben' en daarmee een aanslag hebben voorkomen. 'Je hoort van kalashnikovs en de aanslag die ze wilden plegen, dat roept beelden op. Daar kunnen we heel opgelucht over zijn.