Berg afval gedumpt op straat nabij Kilder Foto: Politie Montferland

ULFT - Op de Stroombroekweg in Kilder is een flinke hoeveelheid afval gedumpt. In de berm lagen vrijdagochtend meer dan tien autobanden, daarnaast was op de weg een ware afvalberg achtergelaten.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

'Vanochtend kregen wij een melding dat er rondom de Stroombroekweg een grote hoeveelheid afval was gedumpt', zo laat de Politie Montferland weten. 'Ter plaatse troffen wij op verschillende plaatsen gedumpte autobanden en zelfs een bult afval.' Op een foto is, naast een aantal autobanden, een berg te zien met onder meer takken en houten planken. Inmiddels is een onderzoek gestart naar de afvaldumping. 'Wij vragen bij deze een ieder die iets gezien of gehoord hebben over deze dumping om met ons contact op te nemen',, aldus de politie. 'Ook zijn wij zeer geïnteresseerd in eventuele camerabeelden die de voertuigen van de verdachten of de verdachten zelf in beeld hebben.'