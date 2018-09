Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Begroting 2019 sluitend Foto: RTV Nunspeet

De Programmabegroting 2019-2022 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Het is de eerste begroting van het nieuwe college en ook dit jaar is de begroting weer sluitend. “Deze begroting is een vertaling van de ambitieuze plannen van de coalitie”, zegt een tevreden wethouder Leen van der Maas.

In de begroting (het gaat om circa 60 miljoen euro) maakt het college de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren inzichtelijk. De basis voor de begroting zijn het coalitieakkoord en het nieuwe collegeprogramma. Vanuit het coalitieakkoord en het nieuwe collegeprogramma zijn de volgende speerpunten benoemd en vertaald naar de programmabegroting; het college wil een sterke impuls geven aan het initiëren van projecten in het kader van Duurzaamheid. Drie andere grote projecten die van belang zijn, zijn de herinrichting Stationsplein, de nieuwbouw van het zwembad/sporthal op de Wiltsangh en de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Het laatste belangrijke thema is de dienstverlening aan de burger. Ook op dat gebied wil het nieuwe college slagen maken Om de begroting – met alle ambities en voornemens – voor iedereen inzichtelijker te maken is de begroting digitaal te raadplegen via https://nunspeet.begrotingonline.nl. Belangstellenden kunnen eenvoudig en volledig inzicht krijgen in de gemeentebegroting. Op 1 november 2018 gaat de Nunspeetse gemeenteraad zich buigen over de gepresenteerde begroting. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52