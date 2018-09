Nieuw uiterlijk voor centrum van Varsseveld

ULFT - Oude IJsselstreek laat kritisch kijken naar de invulling voor het centrum van Varsseveld door een centrumvisie op te stellen. De gemeente wil vanuit de ontwikkeling van de oude zuivelfabriek kijken naar de beste invulling voor het centrumgebied.

'De initiatiefnemer heeft de gemeente gevraagd of we samen kunnen nadenken over wat er op de locatie van de oude zuivelfabriek kan', zegt wethouder Ben Hiddinga. Volgens de gemeente wordt er al lang gesproken over de ontwikkeling van het centrum van Varsseveld en specifiek over de locaties van de Oude Zuivelfabriek en het pand Poppeliers aan de Doetinchemseweg.

Uitdokteren

De aanpassingen aan het terrein van de oude zuivelfabriek zijn volgens Hiddinga ingrijpend voor het centrum. 'Je moet gaan nadenken hoe de winkelstructuur straks zal zijn, hoe mensen gaan lopen en of er voldoende parkeerplaatsen zijn. Het is van belang deze zaken goed uit te dokteren en de juiste keuzes daarin te maken.'



Saskia Heijink, onderneemster uit Varsseveld, ziet het niet zo zitten dat er op het terrein van de oude zuivelfabriek winkels bijkomen. 'Dan ga je het centrum uit elkaar trekken en dat zie ik voor de plaats niet zo zitten. Daarvoor is Varsseveld te klein. Heijink ziet juist graag dat er woningen bijkomen in het centrum. “Ik denk dat veel mensen daarop zitten te wachten. Zeker starterswoningen en woningen voor ouderen.'