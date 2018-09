VIDEO: 'Proberen te voorkomen dat mensen radicaliseren', zegt oud-wethouder Elfrink

Oud-wethouder Elfrink zegt blij te zijn dat de veiligheidsdiensten hun werk 'goed gedaan hebben' en daarmee een aanslag hebben voorkomen, zei hij vrijdagochtend bij Radio Gelderland. 'Je hoort van kalashnikovs en de aanslag die ze wilden plegen, dat roept beelden op. Daar kunnen we heel opgelucht over zijn. Maar we weten ook dat er méér mensen zijn die in de gaten gehouden worden. Ook in Arnhem', benadrukt Elfrink.

Geen zicht

Wie dat precies zijn, weet Elfrink niet. De raadsleden krijgen geen informatie over woonadressen van vrijgelaten Syriëgangers die zich in Arnhem vestigen. 'Dat weten we allemaal niet', zegt het huidige SP-raadslid. 'Wat we wel weten, is het aantal mensen in Arnhem dat in de gaten gehouden wordt. Daar hebben we rapporten over gekregen. Dan hebben we alleen een aantal. Wat er aan de veiligheidskant bekend is bij de gemeente, dat weten we ook niet.'

Gerrie Elfrink in gesprek met Nieke Hoitink op Radio Gelderland (de tekst gaat verder onder de video):

Elfrink denkt dat de gemeente een vinger aan de pols moet houden. 'Je moet doen wat je kan. En om het te kunnen beoordelen heb je informatie nodig. Je moet proberen te voorkomen dat mensen radicaliseren. En als dat toch gebeurt, dat je er dan bovenop zit.'

Er zijn mensen die hele vreselijke dingen voorhebben met de rest van de wereld Gerrie Elfrink

'Na gisteren heb ik mezelf automatisch de vraag gesteld: doen we wel genoeg om te voorkomen dat mensen radicaliseren? Ik vind het heel lastig om 'm te beantwoorden', geeft Elfrink toe.

Volgens hem rust er een taboe op het benoemen van de zaak: radicaliserende moslims in de stad.

Hij besluit: 'Veel politici willen er niet over praten. Het ligt heel gevoelig, maar dat moeten we doorbreken. Hoe pijnlijk het ook is: we moeten de moed opbrengen. Er zijn mensen die hele vreselijke dingen voorhebben met de rest van de wereld.'

