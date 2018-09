Burgemeester Ede wil meer toezicht op teruggekeerde jihadisten

De samenleving steekt veel geld in 'terugkeerders', ze kunnen op allerlei voorzieningen en beroep doen, maar verder laten we hen los, vindt Verhulst.

In het opiniestuk schrijft de eerste burger van Ede: 'Bij gevaarlijke evenementen kun je als gemeente voorwaarden stellen of beveiliging eisen. Bij teruggekeerde jihadisten kan dat niet. Meer dan afwachten en wat praten en helpen zit er niet in. Dat moet anders.'

Het artikel in het Nederlands Dagblad.

Verhulst doet in het ND een oproep tot een zogenoemde license to operate: 'Zoals voor bedrijven geldt in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een soort vergunning waarop je kunt worden aangesproken, die je ook kunt kwijtraken, als je niet aan bepaalde voorwaarden voldoet.'

Ik ben bang dat zij eerder anderen bewegen om te radicaliseren Burgemeester Verhulst van Ede

Hij schrijft verder: 'Het eerste bericht dat ik van een Edese terugkeerder kreeg, was een brief van de advocaat met een aanvraag voor een uitkering. (...) Bij velen van hen is geen wil meer om mee te doen in Nederland. Ik ben bang dat zij eerder anderen bewegen om te radicaliseren. Dat kan onder je ogen gebeuren.'

Overigens maakt de burgemeester van Ede zich weinig illusies ten aanzien van zijn pleidooi voor een 'vergunning' voor terugkeerders, schrijft hij in het Nederlands Dagblad: 'Het zal niet mogen, het zal niet kunnen, maar het is mij de discussie waard.'

