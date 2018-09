Deel dit artikel:













Automobiliste 'met black-out' maakt brokken Foto: News United/Jan Willem Klein Horstman

LAREN - Een automobiliste heeft donderdagavond op de Deventerweg in Laren twee lantaarnpalen geramd en een hek vernield. De vrouw is voor controle in een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een correspondent kreeg de bestuurster een black-out. Ze kon zich niets van het ongeluk herinneren. Een bergingsbedrijf heeft de wagen weggesleept.