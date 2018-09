Groenlo kan niet zonder bier; Brouwersnös officieel geopend

De brouwerij in Groenlo. Foto: Archief Omroep Gelderland

GROENLO - Veertien jaar moesten ze er op wachten, maar Groenlo heeft weer een ambachtelijke bierbrouwerij. Vandaag wordt Brouwersnös officieel voor geopend verklaard. De brouwerij er al even, maar de feestelijke opening liet nog op zich wachten.

Groenlo heeft een fraaie biertraditie. Van 1615 tot 2004 was het de plek waar Grolsch werd gebrouwen, totdat de productie verhuisde naar Enschede. De inwoners bleven beteuterd achter.

Gemis

Dat het gemis diep zat, bleek wel toen de gemeente Oost-Gelre een paar jaar geleden samen met inwoners een plan opzette om nieuwe activiteiten en bedrijvigheid in Groenlo te ontwikkelen.

Wat bleek? Groenlo kan niet zonder bier. 'Veel inwoners zeiden: wat zou het mooi zijn als daar weer een brouwerij zou komen', zegt burgemeester Annette Bronsvoort van Oost-Gelre.

Annette Bronsvoort in gesprek met Nieke Hoitink op Radio Gelderland (de tekst gaat verder onder het fragment):

Broers De Groen

De plannen werden op papier gezet en de gemeente zocht contact met Frans en Andries de Groen, nazaten van Grolsch-familie De Groen. Hen werd gevraagd of ze wilden investeren in een nieuwe brouwerij in Groenlo en daar de schouders onder wilden zetten.

'Ze hadden intussen in het buitenland al een aantal ambachtelijke brouwerijen opgezet', legt burgemeester Bronsvoort uit. De broers De Groen waren enthousiast en hielpen mee om Brouwersnös te laten verrijzen. Groenlo heette ze enthousiast welkom.

Park

De gemeente deed haar best om oude tradities in ere te herstellen. De ruimte om de brouwerij is ingericht als openbaar park en er zijn proeftuinen, een aanlegsteiger aan de gracht en wandelpaden.

Vrijdag staat in het teken van de feestelijke opening van Brouwersnös. 'We gaan er een mooie dag van maken', belooft de burgemeester.

