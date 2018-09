Hardi N., spil in opgerolde terreurgroep, werd eerder veroordeeld

ARNHEM - De centrale figuur in de donderdag opgerolde terreurgroep is de 34-jarige Hardi N. De Arnhemmer is van Iraakse afkomst. Hij is een bekende van de politie en eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. N. was onder behandeling voor een posttraumatische stressstoornis, meldt de NOS. Samen met de zes andere verdachten wordt N. vandaag voorgeleid.

N. werd eind november 2014 gearresteerd in Nederland op verdenking van uitreizen naar Syrië om zich daar aan te sluiten bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Ook zou hij jihadstrijders hebben gefinancierd. Samen met N. werden destijds ook Seyed H. en Adil C. gearresteerd.

De totaal zeven mannen die zijn opgepakt, omdat ze volgens justitie vergevorderde plannen hadden voor een aanslag, worden deze vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie wilde het zevental bij een grote terroristische aanslag op een evenement machinegeweren (kalasjnikovs) en bomvesten gebruiken. Op een andere plaats zouden ze een autobom willen laten ontploffen. Welk evenement de verdachten op het oog hadden, is nog onderwerp van onderzoek. De groep kwam in beeld door informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over de 34-jarige Irakees uit Arnhem Hardi N. Die werd in 2017 nog veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied waar terreurorganisatie Islamitische Staat actief is. Dat geldt ook voor twee andere verdachten. De verdachten zijn tussen de 21 en 34 jaar en werden donderdag aan het einde van de middag opgepakt in Arnhem en Weert. 3 verdachten komen uit Arnhem, 1 uit Huissen, 2 uit Rotterdam en 1 uit Vlaardingen. Ook in die plaatsen deed de politie onderzoek.

N. die werkzaam was als vreemdelingenbewaarder bij justitie zei in 2015 tijdens zijn rechtszaak nooit de intentie te hebben gehad om zich bij een strijdgroep aan te sluiten. 'Ik ben gelovig, maar niet radicaal. Radicalen zien me als een afvallige, omdat ik voor de overheid werk. Ik was niks geks van plan.'

Verdachte zat nog in zijn proeftijd

In 2016 kreeg N. desondanks anderhalf jaar gevangenisstraf voor het voorbereiden van terroristische misdrijven. Die straf werd in 2017 in hoger beroep omgezet in 3 maanden gevangenisstraf en 21 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Die proeftijd is dus nog niet verlopen.

De voorwaardelijke straf voor N. kwam mede tot stand op advies van de reclassering waar N. liep na zijn veroordeling in 2016. Volgens de reclassering is N. gedurende die reclasseringsperiode 'in positieve zin stappen aan het zetten', schrijft het hof.

Die positieve stappen zijn onder andere het accepteren van een behandeling voor een posttraumatische stressstoornis en het willen herstellen van de banden met zijn familie en zijn dochter. N. zei tegen de reclassering dat het herstel van die banden zijn prioriteit hebben.

Opnieuw verdiepen in de islam

Volgens de reclassering ging N. in 2016 bovendien twijfelen over zijn kennis en strenge opvattingen over het geloof. Hij gaf aan zich opnieuw te willen verdiepen in de islam om zo 'als het ware opnieuw te beginnen'. De reclassering heeft N. daarop geholpen aan een theologisch deskundige. Daarmee voerde N. wekelijks een gesprek. N. werd ook geholpen met het vinden van dagbesteding en aflossen van zijn schulden.

De reclassering adviseerde wel dat N. de al geldende meldplicht en de contactverboden met medeverdachten, onder anderen Seyed H. en Adil C. en zijn echtgenote, van kracht moesten blijven. Dat laatste was van groot belang, aldus de reclassering, omdat het sociale netwerk van N. en zijn 'behoefte om erbij te horen' een risicofactor zijn in zijn leven.

De hiervoor aangehaalde passages van het gerechtshof en reclassering komen uit de uitspraak die op 6 oktober 2017 is gepubliceerd. Wat er zich tussen die datum en vandaag heeft afgespeeld is vooralsnog niet duidelijk.



