Toch liever een melkfabriek dan kippen in Groesbeek Raadsleden nemen een kijkje in de stal. Foto: Archief Omroep Gelderland

GROESBEEK - Een nipte meerderheid van de gemeenteraad in Berg en Dal ziet toch liever een melkfabriek in Groesbeek dan de terugkeer van 220.000 kippen. Dat bleek donderdagavond toen er gestemd werd over de alternatieven voor de voormalige megakippenfarm in Groesbeek.

De kippenfarm zorgde jarenlang voor enorme stankoverlast. Omwonenden gingen tot aan de Raad van State om er een einde aan te maken. Toen de vorige eigenaar failliet ging kocht miljonair Kees Koolen de stallen. Op verzoek van provincie en de gemeente Berg en Dal maakte hij plannen om er een melkverwerkende fabriek van te maken. Maar de gemeenteraad van Berg en Dal stemde eind vorig jaar tegen die plannen, omdat een fabriek volgens hen niet in het buitengebied hoort. Raad zocht naar alternatieven Ondertussen onderzocht de gemeenteraad ook andere alternatieven zoals een woonconcept, maar er bleef verdeeldheid. Daarom ging Kees Koolen verder met het aanvragen van vergunningen om opnieuw kippen te gaan houden. Donderdagavond sprak de raad opnieuw over de plannen en nu was er een nipte meerderheid voor de verdere ontwikkeling van plannen voor een melkfabriek. Volgens de meeste raadsleden is dat altijd nog beter dan dat er weer 220.000 kippen in de stallen komen. '12 tegen 11 erg mager' Zaakwaarnemer Marcel Schiphorst die namens Kees Koolen spreekt was verrast door dit besluit. Tijdens een pauze in de raadsvergadering zei hij nog: 'Als ze nou geen duidelijk besluit nemen dan gaan we voor de kippen en dan blijven we ook bij de kippen.' Maar hij noemde de raadsmeerderheid van 12 tegen 11 wel 'erg mager.' Zie ook: Mogelijk toch weer megakippenfarm in Groesbeek door besluiteloze gemeenteraad

'Alles beter dan kippen', alternatieven voor megakippenfarm Groesbeek