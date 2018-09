Deel dit artikel:













Geen raadsenquête, wel 'vuurwerk' in raad Berg en Dal Ex-wethouder Sjaak Thijssen spreekt in - Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - Er is geen meerderheid in de gemeenteraad van Berg en Dal voor een raadsenquête. De vraag om dit zware middel was er wel van meerdere partijen. Aanleiding was het onder de pet houden van een kostenoverschrijding van 500.000 euro door het vorige college.

Zelfs ex-wethouder Sjaak Thijssen (Groesbeekse Volkspartij) sprak in tijdens de raadsvergadering. Geïrriteerd probeerde hij de ontstane kritiek van D66, VVD, PvdA en Sociaal Groesbeek van tafel te vegen. Maar, met de kennis van nu, had hij het anders gedaan, zo erkent Thijssen. Half miljoen Het draait allemaal om het project Spoorlaan, in het centrum van Groesbeek, dat een half miljoen euro duurder uitviel dan ingecalculeerd. In plaats van de gemeenteraad direct informeren, koos het toenmalige college ervoor de kostenoverschrijding eerst zelf uit te gaan zoeken. Pas maanden nadat bekend werd dat het project tonnen meer ging kosten, werd de gemeenteraad geïnformeerd. De gemeenteraadsverkiezingen van maart waren toen al achter de rug. Kritisch rapport Er was tijdens het project geen actuele business case en ook een integraal projectdossier ontbrak. In een rapport van bureau Eiffel wordt de cultuur in het gemeentehuis van Berg en Dal besproken. 'Diverse geïnterviewden geven aan dat zij wel hebben aangegeven dat het anders moest, dat er risico's werden genomen of dat er verkeerde keuzes werden gemaakt. Het gevoel was dat naar deze opmerkingen (…) niet werd geluisterd en dat deze als lastig werden ervaren', is een van de conclusies. Diverse partijen in de gemeenteraad willen meer onderzoek naar de 'angstcultuur', waarmee de conclusie wordt vergeleken. Daarnaast zeggen verschillende partijen het Eiffel-rapport 'niet compleet' te vinden omdat de rol van het toenmalige college niet wordt besproken. Wie wist wat wanneer, vragen raadsleden zich af. Meerdere partijen gaan nu om tafel om eventuele vervolgvragen vorm te geven. 'Laten we niet meer naar het verleden kijken', betoogt GroenLinks. Wethouders beloven beterschap Wethouder Sylvia Fleuren (Financiën) beloofde eerder al beterschap. Ook ex-wethouder Sjaak Thijssen zegt dat het absoluut niet bewust is gebeurd. Extra kosten waren immers te verklaren en er speelden tal van andere dossiers op het moment dat de kostenoverschrijding bekend werd. Nog niet de hele gemeenteraad lijkt daarvan overtuigd. 'Ik wil niet dat we hier binnenkort weer zitten voor een nieuw debacle', besluit Tessa Vorderman van D66. Zie ook: D66 Berg en Dal overweegt zwaarste middel: raadsenquête na 'financieel debacle'